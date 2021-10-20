韩各大企业掌门纷纷出访布局海外业务

（早报讯）全球冠病疫情流行依旧，但主要国家纷纷转换防疫机制，选择“与冠病共存”。在此背景下，韩国各大企业集团掌门加快脚步整顿半导体、电动汽车、电池业务在海外的经营，体现其坚守核心业务主导权的意志。

韩联社引述业界周三（20日）消息，三星集团掌门人李在镕将在11月初访美。预计他将前往晶圆厂候选地得克萨斯州的泰勒县。李在镕可能同当地政府就工厂选址、提供建设支援等进行协商。

此外，美国政府近期要求三星、SK海力士等半导体制造商提供销售、原材料采购现况等商业机密引发争议，在此背景下，李在镕可能与相关部门官员会面，争取亲自解决。

现代汽车集团会长郑义宣将于下周访问印度尼西亚首都雅加达，与印尼总统佐科磋商电动汽车相关事宜。印尼政府将于10月25日举办电动汽车路线图发布活动，并邀请现代汽车集团和LG能源解决方案的当地派驻人员出席活动。佐科将亲临现场与郑义宣见面。

SK集团会长崔泰源也将于10月25日前往美国。据悉，他将亲自出马管理与福特汽车进行的电池合作项目。近期，从SK创新剥离的新公司“SK on”宣布与美国福特共同出资114亿美元（约153亿新元）在美兴建电池生产线。崔泰源将访问新厂候选地田纳西州和肯塔基州。

新世界集团副会长郑溶镇从本月初开始为视察当地业务而访美。新世界旗下易买得正在推进在美国洛杉矶经营超市项目，郑溶镇可能为此与当地零售企业人士会面商讨有关事宜。