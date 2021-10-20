柬埔寨加速第三针疫苗接种行动

（早报讯）随着疫情趋于缓和，为进一步建立新冠免疫屏障，柬埔寨加速第三剂疫苗加强针的接种行动。从10月11日至19日，柬埔寨国防部新冠疫苗接种工作组已为金边市6个区的民众接种了第三剂加强针。据国防部疫苗接种工作组发布的消息，截至10月19日，棉芷区、朗哥区、贡武区、菩森芷区、雷西郊区和堆谷区共计36.8万人已接种第三剂加强针。

根据柬埔寨卫生部20日通报，该国当天新增报告166起冠病确诊病例，新增治愈出院270起，新增死亡12起。新增确诊病例中，135起为社区传播感染病例，31起为境外输入确诊病例。截至目前，柬埔寨全国累计确诊11.7万起，累计治愈11.1万起，累计死亡2693起。

柬埔寨王家军副总司令兼国防部疫苗接种执行主任恩沙蓝呼吁尚未接种第三剂疫苗的民众尽快接种。同时，他也要求各工厂、公司和企业给予协调，敦促各自职员或员工接种第三剂加强针。此外，为保障柬埔寨华侨华人及中资企业人员的健康，柬埔寨最大华社——柬华理事总会已经启动第三剂加强针冠病疫苗接种工作。

柬华理事总会安排的第三剂冠病疫苗接种活动为期六天，从10月19日至24日。此前，柬华理事总会在今年5月和6月期间先后启动了两轮疫苗接种活动，共协助约7000名侨胞完成接种疫苗。