马国防疫手机应用状况连连

（早报讯）马来西亚政府防治冠病疫情的手机应用“MySejahtera”近来状况频传，其中包括遭恶意软件攻击并向民众发送“你已确诊冠病”的恶作剧电邮，引起当局与民众不满。

“MySejahtera”是有马国卫生部耗资约7000万令吉（约2260万新元）规划的应用，其功能类似新加坡的“合力追踪”应用。马国一些民众近来收到来自“MySejahtera”发出的电邮，内容大致是“你已确诊冠病啊。开玩笑啦。陆续有来哦。”

一些民众则在昨天午夜至今天凌晨4时之间，收到MySejahtera注册及登入时要求的一次性密码（OTP）手机简讯，但这些民众当时都并未注册或登入这个应用。他们因此向MySejahtera管理团队投诉。

“MySejahtera”管理团队过后发布声明承认起注册功能遭遇恶意软件攻击，并向民众致歉。管理团队已经封锁相关应用接口（API）端点并增加修复程序码。声明强调，相关恶意软件只能随机发出垃圾邮件而无法浏览用户数据。换言之，这次事件并未造成用户信息外泄。

此外，吉隆坡士拉央市议员余深恩昨天在面簿图文并茂的表示，“MySejahtera”显示其孩子接种疫苗的日期是明天（10月21日），但时间却是“1899-12-31”。有网民回应“MySejahtera”具有穿越功能，能让民众回到中国清朝光绪年间接种疫苗。

巴生区市议员李富豪过后表示，类似预约时间出状况的案例很多，但最重要的预约日期正确。他说，民众只要按预约日期前往疫苗中心即可接种疫苗。