美国FDA批准莫德纳和强生疫苗追加剂

（早报讯）美国食品与药物管理局（FDA）周三（10月20日）批准莫德纳和强生冠病疫苗追加剂，并表示美国人接种追加剂可选择与首两剂不同的疫苗。

FDA代局长伍德科克（Janet Woodcock）在一份声明中说：“这些获授权追加剂的可用性对于持续预防冠病很重要。”她指出，数据表明在一些完成接种的人群中，疫苗的有效性可能会随着时间的推移而减弱。

FDA此前已批准辉瑞-BioNTech疫苗追加剂。当局允许65岁及以上者、有严重疾病风险者以及通过工作接触病毒的人群在接种首轮疫苗的至少六个月后，接种该追加剂。

上周，FDA一个咨询小组投票建议为相同的群体接种莫德纳追加剂。莫德纳追加剂的强度是该公司首两剂疫苗的一半。咨询小组也建议所有接种单剂量强生疫苗者在至少两个月后，接种第二剂强生疫苗。

FDA官员上周曾表示，他们正在考虑将接种辉瑞疫苗追加剂的建议年龄降低到40岁，其依据是以色列的数据，在那里辉瑞公司的追加剂已经被广泛使用。他们在周三没有降低接种的年龄范围，但表示正在评估更广泛地使用追加剂的好处和风险，并计划在未来几周内向公众提供最新信息。

美国疾病管制与预防中心（CDC）的一个咨询委员会周四将就哪些人群应该接种莫德纳和强生追加剂提出建议，该机构的主任将利用这些建议为她的最终决定提供参考。根据CDC的数据，到目前为止，约有1120万人接种了追加剂。