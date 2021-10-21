美国白宫公布儿童群体冠病疫苗接种计划

（早报讯）美国白宫周三（20日）公布了一项为5岁至11岁儿童群体接种冠病疫苗的计划，并表示该计划一旦获得批准即可实施。

白宫当天在一份声明中表示，开始实施该计划的时间取决于美食品和药物管理局（FDA）、疾病控制和预防中心（CDC）的审批流程和时间安排。这两家机构将分别于10月26日和11月2日至3日开会讨论批准为5岁至11岁儿童群体接种辉瑞冠病疫苗事宜。

声明说，政府已采购足够数量的疫苗，可在获批后几天内开始为全美2800万名5岁至11岁儿童进行接种。全美各地将在超过2.5万家儿科诊所、100多所儿童医院以及药房、学校和社区卫生中心等设立接种点。

本月7日，美国辉瑞制药公司表示，已正式向美药管局申请批准为5岁至11岁儿童群体紧急使用该公司与德国BioNTech公司联合研发的冠病疫苗。一旦获批使用，这将是美国首款可紧急用于5岁至11岁儿童群体的冠病疫苗。

美药管局去年12月批准辉瑞冠病疫苗的紧急使用授权申请，允许该疫苗用于16岁及以上人群；今年5月扩大该疫苗的紧急使用授权范围，可紧急用于12岁至15岁人群。今年8月，美药管局完全批准该疫苗的使用授权，使其成为第一款正式获批在美国使用的冠病疫苗，用于16岁及以上人群。