英国和新西兰达成自由贸易协议

（早报讯）英国和新西兰原则上达成了一项自由贸易协议，旨在降低关税、改善服务贸易，并使伦敦更接近加入更广泛的跨太平洋贸易协议。

英国首相约翰逊和新西兰总理阿德恩周三（20日）在经过16个月的谈判后，于视讯会议上签署了这项协议。

约翰逊发表声明说：“这对英国来说是一项伟大的贸易协议，巩固了我们与新西兰的长期友谊，并进一步促进了我们与印度太平洋地区地区的关系。”

就在几个月前，英国与澳大利亚达成了类似协议，因为伦敦的部长们希望充实英国退欧后的转型，不再依赖与欧盟的贸易。

阿德恩在惠灵顿的新闻发布会上说：“在我们重新连接、重建和从冠病中恢复过来，并展望未来的时候，这项协议对新西兰的经济和出口商是有利的。”她补充说，这是该国有史以来最好的交易。

阿德恩说，在协议生效的那一天，两国97%的产品将被取消关税。

根据英国在2019年和2020年发表的分析报告，任何交易对英国3万亿美元（约4.02万亿新元）经济的直接经济影响预计可以忽略不计。最新的经济分析将在协议签署后公布，而这一日期尚未确定。

新西兰表示，该协议将为其国内生产总值提供近10亿新西兰元（约9.66亿新元）的推动力。这是这个南太平洋国家今年的第二项交易，新西兰之前在1月份与最大的贸易伙伴中国签订了升级版的贸易协定。

根据英国与新西兰的贸易协定，乳制品关税将在五年后逐步取消。它还将结束新西兰对英国最大出口的葡萄酒每年1410万新西兰元的关税。它还使新西兰的牛肉和羊肉进入英国市场的机会大大增加，所有关税将在15年后取消，这使英国的农民感到不安。