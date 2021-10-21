韩国运载火箭“世界”号今午发射

（早报讯）韩国国内自主研制的“世界”（Nuri）号运载火箭发射准备完毕，将于周四（10月21日）下午4时许（新加坡时间下午3时）进行首次发射。

据韩联社报道，这距离“世界”号运载火箭立项已有11年零7个月，数百名科学技术专家参与其中，被评价为最具挑战性的国家研发项目之一。

“世界”号完全由韩国自主研制，三级火箭全长47.2米、重200吨。韩国于2018年11月28日成功将试验“世界”号火箭发射升空，并于今年3月25日成功测试一级助推器综合燃烧试验。当天，“世界”号将把1.5吨的人造卫星送上距离地面600-800千米的近地轨道。

负责执行发射任务的航空宇宙研究院将从上午10时起在发射指挥控制所待命。敲定发射时间后，航空宇宙研究院将提前约两小时加注燃料。届时，发射基地周边将实施陆海空管制。发射一小时前，将撤下起立装置，加注氧化剂。发射10分钟前启动发射自动运行（PLO）程序，进入发射倒记时。确认各项参数正常后，第一级火箭发动机将按程序指令点火。第一级发动机推力达到300吨时，火箭发射升空。

据悉，“世界”号首次发射预定时间段在下午3时至晚上7时之间。若无异常情况，最有可能于下午4时发射。据气象厅预报，届时罗老宇宙中心所在地区的天气大致晴朗。