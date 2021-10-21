比特币从昨日创6.6万美元新高 如今已回跌1000美元

（早报讯）比特币昨夜（10月20日星期三）创新高，以飞快速度历史性突破6万6000美元以上，但目前它已回落到接近今年4月的旧纪录，目前在6万5000美元之上。

彭博社报道指出，前一天美国首只比特币期货挂牌基金（ETF）的上市极大激发了市场乐观情绪，投资者期待主流社会将进一步接纳加密货币。周三美国市场开盘仅一分钟，比特币就暴涨逾1000美元。在加密货币短短十多年的交易历史上，这种大幅的波动向来并不鲜见。

在美国周三，比特币一度持续保持在6万6000美元之上达六小时，最高时一度达6万6976.156美元。亚洲开盘后便一路下滑触及6万3536.3516美元方回升。

推动比特币创新高的是冠病疫情期流动性、投机买盘以及对更多机构投资者将接纳比特币的憧憬。不过比特币的走势好像过山车，6月份时因为中国监管打压以及有关其不利于环境保护的批评，比特币一度跌破3万美元，后来又出现反弹。

瓦尔基里投资公司（Valkyrie Investments）的首席执行官利亚·沃尔德（Leah Wald）表示：“显然，美国推出比特币期货ETF这个事实刺激了比特币价格飙升，交易员和投资者可能认为这是真正圣杯（现货比特币ETF）出现的前兆，他们的乐观情绪使比特币狂飙式上涨，所有资金从市场的各个角落涌入该交易。”