朝鲜：导弹试射为正当国防行为

（早报讯）朝鲜外务省发言人周三（20日）就美国指责朝鲜试射新型潜射弹道导弹一事表示，朝鲜导弹试射为正当国防行为。

据朝中社当地时间21日报道，发言人说，朝鲜国防科学院19日举行的新型潜射弹道导弹试射是为完成中长期国防科学发展计划的正常活动的一环，未给周边国家和地区安全造成任何威胁或危害。但美方将其污蔑为“违反联合国安理会决议”、称这是对地区和平稳定的“威胁”，要求联合国安理会紧急召开会议，反应极其夸张。朝方对此深表忧虑。

发言人指出，朝方发展战争遏制力幷不针对特定的国家或势力，而是为了防止战争本身、捍卫国家主权。美国和韩国幷非朝鲜的主要敌人。谴责朝方研制或试验与美方已拥有的相同武器实为搞双重标准，也让朝方更加怀疑美方是否真的不敌视朝鲜。

发言人强调，朝方此次试射幷不针对美国。只要美国不妨碍朝方正常、合法的主权行使行为，朝鲜半岛就绝不会发生诱发紧张局势的情况。

据悉，联合国安理会当地时间20日召开紧急闭门会议，就近期朝方射弹行为交换意见。

据朝中社20日报道，朝鲜国防科学院19日成功试射一枚新型潜射弹道导弹。朝鲜国防科学院说，该枚导弹采用侧面机动及滑翔跳跃机动等许多升级的制导技术，将为提升国防技术和改进海军水下作战能力作出重大贡献。