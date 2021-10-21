英国日增冠病确诊病例今冬或达10万起

（早报讯）英国卫生部长贾维德周三（20日）在新闻发布会上说，冠病疫情远未结束，人们可能在今冬某天看到，英国单日新增冠病确诊病例高达10万起。但他同时表示，英政府尚不打算收紧防疫措施。

贾维德说，英国政府对冠病确诊病例激增和死亡病例数据“感到担忧”，但目前还不准备启动包括强制戴口罩等措施在内的《应对冠病疫情：秋冬计划》的B计划，即疫情出现严重恶化时的后备计划。

据英国政府20日公布的数据，该国当天新增确诊病例4万9139起，日增病例数连续八天超过4万例，累计858万9737起；新增死亡179起，累计13万9031起。19日，该国新增冠病死亡病例223起，是3月9日以来该数据最高值。

贾维德呼吁未接种冠病疫苗的民众尽快接种，此外民众在冬季来临前还应接种流感疫苗。他要求民众采取戴口罩等预防措施，以防冠病感染病例在今冬激增。

截至20日，英国12岁以上人群中超过86%的人已接种至少一剂冠病疫苗，约79%接种了两剂疫苗。

不少专家警告，英国将面临“异常艰难”的冬天。英国卫生安全局首席执行官珍妮·哈里斯20日说，目前英国日增冠病死亡病例数“正朝着错误的方向发展”。英国国民保健制度（NHS）国家医疗事务主任波伊斯日前表示，随着英国冠病感染率上升，住院人数将继续增多，此外还有流感病毒等其他病毒传播，这将增加医护人员的压力。

英国政府公布的《应对冠病疫情：秋冬计划》包括A、B两个计划。其中，疫苗接种是A计划安排的首要防线；B计划则包括在一些场所强制戴口罩，建议人们在家办公，以及某些大型活动场所可能强制要求入场人员出示疫苗接种证明等。一旦疫情严重恶化，英国政府将在卫生保健部门面临“无法承受的压力”时启动B计划。