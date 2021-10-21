特朗普宣布计划推出新社交网络平台

（早报讯）美国前总统特朗普周三（20日）宣布计划推出自己的的社交网络平台，名为“TRUTH Social”，预计将在下个月开始为“受邀嘉宾”推出测试版。

“特朗普媒体和技术集团”（Trump Media & Technology Group，简称TMTG）在一份声明中说，这个期待已久的平台将由该集团拥有，它们还打算推出一项订阅视频点播服务，该服务将以“非觉醒”（non-woke）的娱乐节目为主。

特朗普在一份声明中说：“我创建TRUTH Social和TMTG是为了反抗大科技公司的暴政。”特朗普今年1月6日在他的支持者发动国会大厦骚乱后，被禁止使用推特和面簿。

特朗普还说：“我们生活在一个塔利班在推特上有巨大影响力的世界，然而你最喜欢的美国总统却被沉默了。这是不可接受的。”

声明说，特朗普媒体和技术集团将与空白支票公司Digital Acquisition Corp合并，使TMTG成为一家公开上市公司。

声明说：“该交易对特朗普媒体和技术集团的初始企业价值为8.75亿美元（约11.7亿新元），潜在的额外收益为8.25亿美元的额外股份（按其授予的估值），累计估值高达17亿美元，这取决于业务合并后股价的表现。”

自从因煽动1月6日的国会大厦骚乱事件而被禁止进入世界主要社交网络以来，特朗普一直在寻找方法来重新获得他的互联网平台。5月，他推出了一个名为“来自特朗普办公桌”（From the Desk of Donald J. Trump）的博客，这被吹捧为一个重要的新渠道。但特朗普仅仅一个月后就取消了这个博客。

前特朗普助手米勒今年早些时候推出了一个名为Gettr的社交网络，但这位前总统尚未加入。