美墨边境非法移民被捕人数创新高 一年内拘押逾170万人

（早报讯）美国海关与边境保护局（CBP）一份10月的文件显示，在过去一年内，超过170万人非法越过美墨边境被逮捕，该数字创历史新高。

据美国媒体周三（20日）报道，根据CBP报告数据，美国本届政府上台以来，非法移民被捕人数猛增，超过170万人，约为2012至2020年平均被捕人数的三倍。其中，墨西哥人在被捕人数中占比最大，超过60.8万，其次是洪都拉斯人30.9万、危地马拉人27. 9万和萨尔瓦多人9.6万。

值得注意的是，有些非法移民被逮捕两次甚至多次，被驱逐后再次入境。CBP数据显示，61%的非法移民是因健康原因遭到驱逐的，但最近几个月，多次非法入境的人数占比超过25%，这一数字是前几年的两倍。

美媒曾多次报道，美政府非法拘留约4.5万名移民儿童，这些儿童在没有监护人陪伴情况下越过边境。移民儿童在美国拘留中心的生活条件令人堪忧，进而引发人道主义危机，美政府处理移民的方式饱受诟病。

据美国中文网报道，国土安全部长马约卡今年早些时候表示，边境巡逻队可能会看到边境越境人数达到20年来的最高水平。今年8月，马约卡斯称这是美国面临的“最严峻的挑战之一”。

共和党人认为，移民激增是因为几个特朗普时期的政策被撤销。拜登政府官员则说，边境被捕的无证移民人数很高，是因为“42条”公共卫生政策的使用，该政策允许官员迅速驱逐大部分移民，导致了重复越境的增加。

美联社在10月份进行的一项民调发现，仅有35%的美国人支持拜登处理移民问题的方式，低于4月份的43%，当时这已经是他的政府执政表现最差的领域之一。