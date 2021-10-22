文件显示华为中芯供应商得到价值千亿美元的美国许可证

（早报讯）路透社周四（21日）看到的美国国会文件显示，虽然中国电信巨头华为和中国最大芯片制造商中芯国际（SMIC）被美国政府列入黑名单，但为这两家公司供货的美国厂商从去年11月到今年4月依然获得价值上千亿美元的许可证。

根据这些文件，供应商获得了向华为供货的113项出口许可证价值610亿美元（约820亿新元），另有188项价值近420亿美元的许可证是签发给向中芯国际供货的供应商。

数据还显示，每10份出口许可证申请就有超过9份授予中芯国际供应商，同期向华为发货的申请有69%获批。

美国众议院外交委员会周四经过表决，批准了该委员会首席共和党成员麦考尔要求公布有关许可证数据的请求。众议院外委会今年5月从美国商务部收到这一数据。

众议院外交委员的共和党成员过后向路透社提供这些文件。预计这些文件很快会对外发布。

美国商务部发表声明说，披露有关许可证快照可能导致批准许可证程序被政治化并曲解政府在国家安全方面的决策。

商务部也强调，批准许可证申请并不代表实际的发货数据，并指仅约一半获签发的许可证获得了使用。

商务部还说，涉及华为和中芯国际的许可证申请是按照特朗普政府制定的政策处理，并由拜登政府继续执行。

华为拒绝对路透社的报道置评，中芯国际则没有回应询问。