医院人满为患 拉脱维亚疫情告急向欧盟求援

（早报讯）拉脱维亚TV3电视台周四（21日）晚间报道，为应对冠病疫情严重导致的医疗资源挤兑，拉脱维亚已向欧盟民事保护机制请求援助。

新华社报道，拉脱维亚目前首先需要的是技术支持，如专用设备、呼吸机和病床等。此外，一旦疫情继续恶化，拉脱维亚将不得不把确诊者转移到国外治疗，并请外国医生赴该国参加救治工作。

拉脱维亚卫生部长帕夫柳茨说：“到本月底，拉脱维亚冠病患者住院人数将超过2000人，当地医院收治冠病患者医院的最大容量是1500名病人”。他表示，如果封城措施不能奏效，拉脱维亚将迫请求将患者转移到瑞典、德国等邻国治疗，同时该国还需要医护人员和医疗团队的支持。

拉脱维亚卫生部预测，截至11月初，将有约2200名冠病患者入院，这意味着医院将不堪重负。

拉脱维亚疾控中心周四公布的数据显示，该国周三新增确诊病例2935起，每10万人发病率升至1463.3起，双双创下疫情暴发以来新高；累计确诊病例19万4256起，累计死亡2967起。

欧洲疾控中心10月21日公布的数据显示，拉脱维亚冠病发病率在欧盟国家和欧洲经济区国家中居于首位。

拉脱维亚已于10月11日宣布再次进入紧急状态，18日宣布自10月21日起至11月15日全国将实行封城措施。