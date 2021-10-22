美金融监管机构称气候变化威胁金融稳定

（早报讯）美国金融稳定监督委员会周四（21日）发布报告，首次认定气候变化是美国金融稳定“正在出现和日益增长的威胁”，要求金融监管机构采取必要措施应对气候相关的金融风险。

新华社报道，美国金融稳定监督委员会在这份《气候相关金融风险报告》中指出，随着气候变化持续，金融体系面临的气候相关风险不断增加，气候变化带来的经济成本预计也将不断上升。同时，气候变化带来的经济和金融后果还可能成为冲击金融体系的来源，并威胁金融稳定。报告为美国金融监管机构发现和应对气候相关的金融风险、提高金融体系韧性提出30多项政策建议。

美国财政部长耶伦当天表示，这份报告及其政策建议标志着美国金融体系在抵御气候变化威胁方面迈出“重要的第一步”，这些措施将支持拜登政府在应对气候变化方面的努力。

耶伦强调，应对气候变化的经济调整应尽快开始。在解决气候变化的根本原因上拖延越久，风险越大。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔当天表示，美联储将以严谨、透明和合作的方式应对气候变化相关的风险。

美国金融稳定监督委员会是依据2010年通过的金融监管改革法案《多德-弗兰克法》设立的，由美国财政部、美联储、联邦储蓄保险公司、商品期货交易委员会等多个监管部门组成，旨在发现和应对美国金融体系面临的风险。