美国与欧洲五国就数字税争端达成妥协

（早报讯）美国与奥地利、法国、意大利、西班牙、英国周四（21日）宣布就数字服务税争端达成妥协，在经济合作与发展组织（OECD）推动的国际税改协议生效后，欧洲五国将取消征收数字服务税，美国将放弃对这五国的报复性关税措施。

新华社报道，美国与上述欧洲五国当天发表联合声明称，全球130多个国家和司法管辖区已于10月8日就经合组织推动的双支柱国际税改方案达成协议，以应对经济数字化带来的税收挑战。从一开始，这一国际税改谈判的关键推动力就是要用重新分配跨国企业征税权的共识方案（即支柱一方案）取代单边数字服务税和其他类似措施。

为此，奥、法、意、西、英五国同意在2023年经合组织支柱一方案生效后，取消征收数字服务税。从2022年1月到支柱一方案生效前的过渡期内，如果企业在这五国缴纳的数字税金额超过支柱一方案新规则生效后应缴的税金，其未来在这五国的税收可用超出部分抵扣。作为交换，美国将放弃针对这五国数字税出台的但尚未实施的关税报复措施。

经合组织的支柱一方案要求大型跨国公司在其经营活动所在国也需纳税，以确保规模最大、利润最丰厚的跨国企业利润和征税权在各国之间更公平地分配。这很大程度上是要解决美欧持续数年的数字服务税之争。近年来，法国等欧洲国家积极推动针对谷歌、亚马逊、苹果等大型科技企业在本国的经营活动征收数字税，遭到美国强烈反对。美国随后对多个贸易伙伴的数字服务税发起“301调查”，但美方最后决定暂缓落实相关报复性关税措施，以便推进多边渠道的国际税改谈判。

据悉，支柱一方案实施后，来自全球约100家大型跨国公司的超过1250亿美元利润将被重新分配给各国，其中大部分利润来自美国互联网科技企业。

据美国媒体报道，美国与欧洲五国的联合声明文本显示，如果到2023年12月31日经合组织推动的国际税改协议仍未生效，欧洲五国的数字服务税将继续生效，而美国可实施报复性关税措施。