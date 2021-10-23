白宫：拜登和马克龙通电话 月底在罗马会晤

（早报讯）美国总统拜登和法国总统马克龙周五（22日）通电话，两人将于本月底在罗马举行的二十国集团峰会进行会晤。

路透社报道，美国白宫发表声明说，拜登和马克龙在通话中讨论了两国在支持非洲萨赫勒地区安全与稳定、加强两国在印太地区的合作以及欧洲防务方面所采取的措施。双方将在10月底罗马会晤期间继续就双边合作展开对话。

白宫表示，副总统哈里森11月也将到巴黎与马克龙会面。拜登指哈里斯访问法国是两国进一步加强合作应对全球性挑战的重要机会。

根据法国总统府发布的新闻公报，本着两国领导人9月22日通话的精神，马克龙和拜登讨论了法美之间在确保互信和共同应对当前挑战，特别是在建立更加强大的欧洲防务作为北约的补充等方面所做的工作，并对这些领域取得的进展表示满意。

上个月发生澳大利亚核潜艇风波之后，美国致力于修补它和法国的关系。

美国国务卿布林肯本月早前到巴黎访问，布林肯说，他和法国领导层的会谈非常融洽。

周五，美国贸易代表戴琪出席伦敦的七国集团（G7）贸易部长会议，也在会议场边与法国贸易代表里斯特（Franck Riester）进行了会晤。

美国贸易代表办公室发表声明说，美国致力于巩固与法国的双边关系。

本届二十国集团峰会将于10月30日及31日在意大利首都罗马举行。