缅甸军队北部集结 联合国担心会发生更大人权灾难

（早报讯）有消息指缅甸军队正在缅甸北部地区集结，联合国担心缅甸会发生更大的人权灾难。

法新社报道，联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯（Tom Andrews）周五（22日）表示，他收到了消息，数以万计的缅甸军人和重型武器正被转移到北部和西北部的动荡地区。

安德鲁斯说：“这一手段与2016年、2017年缅甸军方对若开邦罗兴亚人进行的种族灭绝如出一辙。”

他说：“我们应该有心理准备——缅甸这一地区的民众已为更多大规模的暴行做好心理准备。我非常希望我的预测是错的。”

安德鲁斯还表示，调查结果表明，缅甸军政府可能犯下了危害人类罪和战争罪。

2017年约74万罗兴亚人越境逃入孟加拉境内。联合国指缅甸安全部队对该少数民族的镇压行动构成种族灭绝罪。

亚细安成员国外交部长10月15日召开特别会议，确定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席月底的亚细安峰会，理由是缅甸军方自今年4月与亚细安就推动缅甸和平进程达成五点共识过后，至今未取得任何进展。

亚细安轮值主席国文莱说，亚细安成员国无法就是否邀请敏昂莱出席峰会达成一致决定，最后决定邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会。

安德鲁斯呼吁各国拒绝向缅甸军政府提供资金、武器和合法地位，他表示，本周早前缅甸军方释放政治犯说明施压行动正在发挥作用。

安德鲁斯表示，军政府控制的部队已导致25万人流离失所，许多人被拘留期间遭受酷刑甚至死亡。

安德鲁斯还表示，根据他接获的可靠报告，儿童也受到了酷刑。

缅甸政治犯援助协会说，至今有超过1100人在军方的血腥镇压行动中被杀，另有逾8000人遭逮捕。