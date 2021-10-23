罗马尼亚将重新实施室外公共场所口罩令

（早报讯）罗马尼亚看守政府周五（22日））决定，从下周一起重新实施在室外公共场所强制戴口罩的规定，以缓解当前冠病疫情给医疗体系带来的压力。

新华社报道，根据罗马尼亚看守政府推出的疫情防控新规定，从10月25日起，将在室内、室外所有公共场所实施强制戴口罩的规定；晚上10时至次日凌晨5时实行宵禁，但持“冠病通行证”（疫苗接种证明和感染康复证明）者除外；对餐厅、咖啡馆、健身房、影院等场所设立上座率上限；除药店等，进入超市、购物中心、餐厅等营业场所及公共机构时须出示冠病通行证；公司、企业等须确保至少50%员工远程办公；禁止举办会议、婚礼等聚集性活动。

上述规定的有效期为一个月。此外，罗马尼亚全国中小学将从10月25日开始放假两周。

9月下旬以来，罗马尼亚每日新增冠病确诊病例持续处于高位。卫生官员说，持续攀升的重症病例已对该国医疗体系造成巨大压力。由于重症床位紧缺，多名重症病人被送到匈牙利等国救治。

罗马尼亚官方10月22日公布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例1万5410起，累计确诊153万4942起；新增死亡病例357起，累计死亡4万3844起；现有重症病例1848起。

今年5月，罗马尼亚因疫情好转开始解除宵禁和户外强制戴口罩（室内公共场所仍须戴口罩）等禁令。