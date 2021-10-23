加拿大安大略省拟半年后取消所有公共防疫措施

（早报讯）加拿大人口第一大省安大略省将从10月25日起，对大多数需出示冠病疫苗接种凭证进入的场所取消人流量限制。该省并在全国率先明确，如果疫情控制情况理想，将在半年后取消包括佩戴口罩在内的所有公共防疫措施。

安大略省政府周五（22日）宣布，按照该省的重启方案，自25日开始，餐馆、酒吧、健身房、会议厅等需持疫苗接种凭证进入的场所都将取消人数限制。理发店、博物馆、摄影工作室等若要求到访者提供疫苗接种凭证，也可不限制人数。但新措施暂不适用于医疗护理场所、超市。

该省计划在11月中旬进一步取消公共浴室、舞厅等一些高风险场所的人数限制；从明年1月中旬开始逐步取消出示疫苗接种凭证的要求；在明年3月底取消针对公共场所的防疫措施，并取消对疫苗接种凭证的要求。

安大略省累计报告的冠病感染者数量目前居全国之首，约占全加拿大的35.2%。但近期该省日增病例数逐渐走低。该省省长道格·福特说，省府对重新开放采取了审慎态度，相信这一方案将可避免再度“封城”，保护来之不易的抗疫成果。

尽管商界普遍对安大略省的重启方案表示欢迎，但该省的注册护士协会担心，新举措可能对疫情防控工作带来风险。

加拿大其他一些省份近来也陆续出台逐步取消公共防疫限令的措施。但少数省份的抗疫压力仍未缓解。位于中部的萨斯喀彻温省表示，将继续将一些冠病患者转移至安大略省，以缓解医院尤其是重症监护病房的压力。

加拿大国家免疫咨询委员会在22日更新了其关于冠病疫苗接种的建议。该委员会认为，在接种第一剂疫苗后出现严重过敏反应的人士，经咨询专科医生等之后，可以安全地进行后续接种。