罗马尼亚收紧防疫措施遏制疫情激增

（早报讯）罗马尼亚政府将从周一（25日）起重新实行宵禁，并开始强制民众在进入大多数公共场所时出示健康通行证，同时让学生放假两周，以遏制疫情的激增。

临时政府周五晚些时候批准了这些措施，扩大了全国范围内的措施；这些措施大多已在病例数较多的城镇实行。

罗马尼亚本月新增确诊病例和死亡病例皆破单日纪录，而医疗系统已达到极限。该国的冠病疫苗接种率在欧盟国家中排名第二低。

内政部副部长拉伊德·阿拉法特周五说：“我们处于灾难状态。我们已经看到其他国家在没有可用武器（即疫苗）时经历过这种情况。”“我们在接种疫苗的同时也处于这种情况，因为我们大多数人拒绝接种。这种情况本来是可以避免的。”

新措施将实施30天，包括从晚上10时开始限制人们的行动，从晚上9时开始关闭商店和餐馆。只有接种过疫苗或已从冠病康复者，才可进入大多数非必要的公共场所，食品店和药店除外。宗教活动也可以在没有通行证的情况下进行。民众将须从周一起在公共场所戴口罩，而婚礼和其他私人活动则被禁止。

罗马尼亚政府也呼吁雇主让一半的员工居家办公。该国只有三分之一的成年人口完成接种疫苗，一些民众对国家机构不信任和误导性宣传是部分原因。但由于近期新闻画面显示医院人满为患和更多人死亡，接种率本周开始上升。周五，超过8万6000人接种了第一剂疫苗，打破单日纪录。