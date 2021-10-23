瑞典部长警告阿富汗正比预期更快速走向崩溃

（早报讯）瑞典国际发展合作部长周六（23日）警告说，阿富汗正在走向经济崩溃，这有可能使该国陷入新的政治危机。

佩尔·奥尔森·弗里德（Per Olsson Fridh）在迪拜对路透社说：“我担心的是，这个国家（阿富汗）正处于崩溃的边缘，而且崩溃的速度比我们想象的要快。”他警告说，经济的自由衰退可能为恐怖组织的发展提供一个环境。

在西方支持的政府垮台和塔利班于8月接管后，阿富汗陷入危机，对其依赖援助的经济的数十亿美元援助也突然结束。自塔利班重新掌权以来，包括瑞典在内的欧盟27个成员国增加了对阿富汗的人道主义援助，但停止了发展援助，其他许多国家和世界银行也采取了这一措施。

红十字会周五敦促国际社会与塔利班接触，并警告说，援助团体自己只能提供临时解决方案。

弗里德说，瑞典正在考虑通过阿富汗民间社会团体扩大援助，以确保基本服务，但需要让其他国家相信，这可以在不使新的塔利班统治者合法化的情况下实现。但他说，瑞典不会通过塔利班输送发展资金，他说。该运动面临着国际社会的批评，因为它在重新掌权后未能维护某些权利，包括允许女孩接受教育。

弗里德还说，欧洲国家还没有准备好重新开放其喀布尔大使馆，并补充说，在返回阿富汗之前，会有更多的外交使团在卡塔尔开放。