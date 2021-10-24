哥伦比亚头号通缉毒枭落网

（早报讯）哥伦比亚政府宣布，外号“Otoniel”的头号通缉毒枭乌苏加（Dairo Antonio Usuga）已经被捕。

50岁的乌苏加是哥伦比亚最大毒品犯罪集团“海湾帮”头目，美国曾悬赏500万美元（约674万新元）呼吁知情者提供线索捉拿他。

据法新社报道，乌苏加是在他位于哥伦比亚西北部、靠近巴拿马边境的内科克利（Necocli）一个主要基地附近被捕。哥伦比亚政府发布了他双手上铐、被军人包围的照片。

哥伦比亚是全球最大可卡因（cocaine）出口国，总统杜克在乌苏加落网后发表声明称，此次行动是本世纪哥伦比亚毒品打击行动最重大的一次胜利。

哥伦比亚警方表示，海湾帮最近被当局打击瓦解，迫使乌苏加逃到森林里躲藏，并无法使用电话与外界联系。

据报道，乌苏加是在2012年，兄弟胡安德迪欧斯（Juan De Dios）被警方杀死后接管海湾帮。

乌苏加曾在2018年悬赏7万美元（约9.44万新元）要取哥伦比亚一只名叫“影子”的缉毒犬性命。哥伦比亚警方为此派出数名警员保护“影子”，并安排它转移工作地点。“影子”是哥伦比亚明星缉毒犬，它在2015年至2018年间查获9吨可卡因，并协助逮捕至少245名嫌犯。