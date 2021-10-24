马国卫生部：马六甲州选举严禁政治集会

（早报讯）马来西亚前首相纳吉昨晚在马六甲展开造势活动并引发争议后，卫生部长凯利今天表明，10月25日至11月27日期间严禁任何政治集会，但一般民众的社交集会仍可按防疫规定进行。换言之，这次马六甲州选举将不准有任何造势活动，以免去年沙巴州选举后引发新一波严重疫情的历史重演，因此这次将是马国历来管制最严厉的一次选举。

马六甲州选举将在11月8日提名，11月20日投票，竞选期12天。社交媒体流传的视频显示，纳吉昨晚在马六甲出席巫统活动时，现场人潮拥挤。网民质疑这是否违反防疫标准作业程序，并特别标签凯利及卫生总监诺希山关注此事。

网民“UMNO-Ku”昨天在推特转发活动视频时表示：“并未从沙巴（州选举）的经验中学习。”柔佛麻坡区国会议员赛沙迪也转发相关推文，并质疑政府的执法是否有双重标准。“我很困惑，可否在没有保持人身距离的情况下，在封闭的礼堂举办大型活动？”

凯利今天发布声明表示，为了减少冠病病毒传播和病例暴增的风险，任何与选举有关的集会或社交聚会都不得举行，包括选举机制启动仪式。他强调，这项规定符合国家复苏计划任何阶段的标准作业程序。

他说，卫生部认为，下个月举行的马六甲州选举很可能出现许多与选举有关的集会和活动，这些活动的出席者很可能来自全国各地，到时也很难要求出席者遵守防疫标准作业程序。

他指出，卫生部也发现，违反标准作业程序的集会是导致近来冠病病例开始增加的主要原因。当局因此决定这次马六甲州选举严厉禁止任何竞选活动或政治集会。