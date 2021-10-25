美国以色列冠病疫苗接种进度被他国超越

（早报讯）美国和以色列是全球最早启动冠病疫苗接种运动的国家，但现在这两个国家的接种率已被其他国家超越。

《纽约时报》报道，截至7月4日美国独立日，美国67%人口至少接种了一剂冠病疫苗，领先于世界上大部分国家。

如今，根据牛津大学的在线项目“从数据看我们的世界”，葡萄牙高达87%人口已完整接种冠病疫苗，这一比率仅次于阿拉伯联合酋长国。而在本月早些时候，葡萄牙几乎取消了所有的防疫限制措施。

其他欧美国家如法国、意大利和加拿大，由于接种进度良好，当局开始规定民众进入各个设施都得出示冠病疫苗接种证明。

而在亚洲方面，由于各国终于解决疫苗短缺问题，并改善了接种计划安排，亚洲国家的接种进度现已大大改善。

另据《纽约时报》的追踪数据，尽管美国的疫苗库存量超越所需，但至今仅57%美国人完整接种疫苗。在某些社会群体和特定劳动队伍包括警察和消防员，抗拒接种的人依然居高不下。

基于此，美国追求全面接种的努力现在落后于数十个国家。尽管单看注射剂量，拥有3.3亿人口的美国以超过4.11亿剂量位居全球第三，仅排在超过22亿剂量的中国和超过10亿剂量的印度之后。

公共卫生专家将美国接种进度落后归咎于两极化的恶劣政治环境、社交媒体充斥错误信息以及政府部门信息混乱。

另外，早在去年12月20日就开始为人民接种冠病疫苗的以色列，同样被其他国家后来居上。

以色列不仅率先为全民迅速接种冠病疫苗，现在已为近一半符合资格的民众接种追加剂。不过以色列目前面对的问题是，阿拉伯裔、东正教犹太人和年轻人依然对接种疫苗犹豫不决。

根据以色列当局的报告，全国目前只有63%人口完整接种冠病疫苗，这低于韩国、意大利和另外40个国家。