气候大会下周登场 科学家聚焦气候临界点

（早报讯）联合国气候变化大会（COP26）一周后将在英国开幕。

COP26的全称为《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会。本届大会原本应在2020年11月举行，后因冠病大流行延期一年。

预计大会将聚焦于把全球暖化幅度限制在1.5摄氏度这个目标上。不过，真正令科学家感到担忧的却是引爆气候灾难的气候临界点。

气候临界点（Climate tipping point）最早是由联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）提出，其官方定义是：“对于气候系统而言，指全球或区域气候从一种稳定状态到另外一种稳定状态的关键门槛。”

法新社取得了联合国IPCC的气候影响报告草案，该报告显示，科学家已在全球珊瑚礁和极地生态系统中看到许多临界点，近期内可能还会出现更多。例如，若全球温度上升到足以融化格陵兰岛和南极洲西部的冰盖，海平面将上升十几米；吸收碳污染的亚马逊热带雨林则可能变成无树的草原。

这份报告预计将在明年2月发布。

另据中新社，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书埃斯皮诺萨日前再度敦促发达国家在“共同但有区别责任”原则下带头加大气候行动力度。她同时呼吁企业和投资者在2024年前实现投资组合与《巴黎协定》和联合国可持续发展目标相符。

截至目前，已有120多个国家的元首或政府首脑确认将出席COP26的第一阶段高级别会议。据英国媒体报道，届时预计将有2万至2. 5万名参会者线下参与COP26。

为确保本届联合国气候变化大会顺利举行，主办方制定了严格的防疫要求，包括所有与会者抵达格拉斯哥前必须接受冠病检测；不论是否已经完整接种疫苗，大会期间都必须每天接受检测。过去十天内前往过英国政府“疫情红色名单”上的国家的人士，则必须在入境后前往指定酒店进行隔离，完全接种者需隔离5天，未完全接种者则需10天，隔离期间检测出阳性则需额外增加10天。

本届联合国气候变化大会将于10月31日至11月12日，在英国苏格兰城市格拉斯哥召开。