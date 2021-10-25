父为公民母是中国人 马国出世女童获马国籍

（早报讯）父亲是马来西亚人，母亲是中国人，孩子在霹雳州怡保出生时俩人未注册结婚，导致5岁女童至今仍无国籍。怡保高庭法官阿都华合今天（10月25日）基于女童是在马来西亚出世，且其中一名双亲，即父亲是马来西亚公民，所以宣判女童应赋予马来西亚国籍。

在此案中，女童父亲因孩子未仍无国籍，于早前将此案带上法庭，希望可在孩子学龄前让他获得公民权，保障孩子的未来。怡保高庭于今日作出裁决。

星洲网报道，此案的代表律师王优辛今日在聆听判决后指出，法官作出上述的判决，主要是认为女童在出世时，父母是否合法注册结婚，对这起案件并不相关。毕竟女童在马来西亚出世，没有拥有其他的国籍或护照，因此这孩子符合了在马来西亚成立之后在马国诞生的条件。

他说，其二是女童的其中一名父母是马来西亚人，女童又在马来西亚出世，因此符合联邦宪法第二列表（Schedule）第II部分的1（a）和1（e）条文

他表示，法官认同他们的观点，并作出了上述的判决。他们整个团队对这个判决感到很开心，如今女童的家庭能够在一起了。

早前答辩方援引今年一项联邦法院裁决，即父亲为马来西亚人，母亲为菲律宾人的海外出生孩童不能获得马来西亚公民权一案，但当时起诉方认为上述案件不适合于此案，因为该案孩子在菲律宾出生，有菲律宾护照，但此案孩子在怡保出生，没有其他国家的公民权，也没有离开过马来西亚。

代表律师高永泉指出，答辩方援引的联邦法庭裁决，即父亲为马来西亚人，母亲为菲律宾人的海外出生孩童不能获得马来西亚公民权一案，是完全不一样的。

他表示，法官今日的判决是一个标杆性的判决。而且，案件已经解决，女童将会成为马来西亚人。

代表律师黄景亮指出，他们的团队对法官的判决感到开心，不过，接下来还要看国民登记局的反应，他们希望国民登记局不会提出上诉。