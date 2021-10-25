马国冠病疫情趋缓 雪州确诊降至756

（早报讯）马来西亚冠病确诊病例近来呈下降趋势，尤其是雪兰莪连续5天超过1000起病例后，今日（10月25日）下降至1000起以下，达756起。

新增病例第二高的是吉兰丹，共596起病例，接着是柔佛（504起）、砂拉越（493起）、沙巴（450起）、吉打（333起）、登嘉楼（298起）、霹雳（294起）、槟城（271起）、彭亨（256起）、马六甲（177起）、吉隆坡（176起）、森美兰（145起）、玻璃市（20起）和布城（13起）。纳闽今日没有新增病例。

卫生总监诺希山发文告指出，尽管冠病疫情持续展现下降趋势，但仍要提醒民众继续遵守防疫标准作业程序（SOP），以免如邻国在开放教育和经济等领域后，发生病例增加的情况。

他说，今日新增6个感染群，比昨日有所增加。暴发新感染群的州属是柔佛、吉打、吉兰丹和雪兰莪。

他说，今天有7414名冠病患者康复，康复率达95.8%，相较昨日的95.7%稍增。

此外，在今日新增的4782起病例中，有4767起为本土感染病例，另外15起是境外输入病例。

诺希山指出，今日有514名冠病患者在加护病房（ICU）接受治疗，相较昨日的522人有所减少。需要呼吸辅助器则有217人，比昨天的222人有所减少。