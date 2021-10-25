安华指国油售百亿令吉资产为掏钱给政府应急

（早报讯）马来西亚国会反对党领袖安华今天（10月25日）向国会下议院议长提呈动议，要求辩论国家石油公司（Petronas）出售在阿塞拜疆的天然气资产的课题。

安华今日在面簿专页贴文说，他已援引议会常规第18（1）条文和第18（2）条文，向议长提呈动议，要求辩论这次攸关国油前景的课题。

“事缘，国会今日讨论的报告，提及国油已将近100亿令吉（约33亿新元）的价格，出售位于阿塞拜疆的天然气资产，以应对在2021年增加派息至250亿令吉给政府的要求。”

他认为，这个亟需关注以及国会议员的透彻辩论。

安华也在贴文附上今天提呈给议长阿兹哈的相关动议书。他在动议书中指出，国油自2018年至今，基于支付过多的股息而出现财务赤字，迫使国油出售资产或向国外借入更多资金，以支撑现金流。

安华认为，这件事攸关公共利益，因为国油是国家重要的经济机构，理应加强其实力，而非削弱其公司评级，以及它换取未来利润的投资能力，唯有这样，国油才能支付合理股息予政府，以造福人民与国家。

马国财经刊物“The Edge”本月8日报道，国油证实将出售它在阿塞拜疆的沙赫杰尼兹（Shah Deniz）天然气计划的全部15.5%股权，以确保其投资符合未来的成长需求。

报道也指出，这项交易预计在明年元旦完成，而买家是俄罗斯油气公司卢克石油公司（LUKOIL），买价为美元22亿5000万令吉。