拜登签署命令 外国人入境美国必须完整接种冠病疫苗

（早报讯）美国总统拜登周一（25日）签署了一项命令，要求大多数入境美国的外国航空旅客必须完整接种冠病疫苗，并取消了对中国、印度和欧洲大部分国家的严格入境限制，新措施将于11月8日开始生效。

路透社报道，美国于2020年年初首次实施一项非比寻常的防疫入境禁令，禁止在前14天到过英国、欧洲26个申根国家、爱尔兰、中国、印度、南非、伊朗和巴西的非美国公民入境美国。

拜登周一（25日）发布公告说：“取消此前为应对冠病大流行而对个别国家实施的限制措施，采取以冠病疫苗接种为主要的航空旅行政策，以推动安全恢复飞往美国的航空服务，符合美国的利益。”

依照新规定，从11月8日起，外国旅客在登机飞往美国前必须提供冠病疫苗接种证明，只有少数人享有豁免。

白宫确认18岁以下的孩童和有健康问题的人可豁免履行接种疫苗新规定。来自大约50个国家、全国冠病疫苗接种率低于10%的非旅游航空旅客也符合豁免资格。不过，享有豁免者若计划在美国停留超过60天，一般需要接种冠病疫苗。

白宫于9月20日首次披露美国将于11月初取消对来自33个国家与地区、完整接种冠病疫苗的航空旅客的入境限制。

拜登政府也详细说明了航空公司必须遵守的规定，以确保外国旅客在登机飞往美国之前已完整接种冠病疫苗。