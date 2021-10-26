拜登签署命令 外国人入境美国必须完整接种冠病疫苗

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年10月26日 6:56 AM

更新 / 2021年10月26日 9:38 AM

拜登周一发布公告说：“取消此前为应对冠病大流行而对个别国家实施的限制措施，采取以冠病疫苗接种为主要的航空旅行政策以推动安全恢复飞往美国航空服务，符合美国利益。”（法新社）
拜登周一发布公告说：“取消此前为应对冠病大流行而对个别国家实施的限制措施，采取以冠病疫苗接种为主要的航空旅行政策以推动安全恢复飞往美国航空服务，符合美国利益。”（法新社）

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（早报讯）美国总统拜登周一（25日）签署了一项命令，要求大多数入境美国的外国航空旅客必须完整接种冠病疫苗，并取消了对中国、印度和欧洲大部分国家的严格入境限制，新措施将于11月8日开始生效。

路透社报道，美国于2020年年初首次实施一项非比寻常的防疫入境禁令，禁止在前14天到过英国、欧洲26个申根国家、爱尔兰、中国、印度、南非、伊朗和巴西的非美国公民入境美国。

拜登周一（25日）发布公告说：“取消此前为应对冠病大流行而对个别国家实施的限制措施，采取以冠病疫苗接种为主要的航空旅行政策，以推动安全恢复飞往美国的航空服务，符合美国的利益。”

依照新规定，从11月8日起，外国旅客在登机飞往美国前必须提供冠病疫苗接种证明，只有少数人享有豁免。

白宫确认18岁以下的孩童和有健康问题的人可豁免履行接种疫苗新规定。来自大约50个国家、全国冠病疫苗接种率低于10%的非旅游航空旅客也符合豁免资格。不过，享有豁免者若计划在美国停留超过60天，一般需要接种冠病疫苗。

白宫于9月20日首次披露美国将于11月初取消对来自33个国家与地区、完整接种冠病疫苗的航空旅客的入境限制。

拜登政府也详细说明了航空公司必须遵守的规定，以确保外国旅客在登机飞往美国之前已完整接种冠病疫苗。

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