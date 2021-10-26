来自新加坡的诺琳·海泽将出任联合国新缅甸问题特使

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯周一（25日）宣布任命来自新加坡的诺琳·海泽，担任联合国的新缅甸问题特使。

根据联合国新闻，现年73岁的诺琳·海泽（Noeleen Heyzer）曾在联合国担任过多个高级职位。她将接替来自瑞士的克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener）。古特雷斯感谢伯格纳在过去三年半为支持缅甸人民所做的精诚服务。

海泽在2007年至2014年担任联合国亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书，她是担任这一职位的首位女性。

在她的领导下，亚太经社会专注于区域合作，以建立一个以共同繁荣、社会公平和可持续发展为基础的更具韧性的亚太地区。

2008-2009年，为促进纳尔吉斯飓风之后的恢复工作中，海泽与亚细安、缅甸政府和联合国其他机构密切合作，并领导了与缅甸领导人就发展和减贫问题进行的对话。

2013-2015年，她还担任联合国秘书长东帝汶问题特别顾问，致力于支持和平建设、国家建设和可持续发展。

1994-2007年，海泽作为联合国妇女发展基金的执行主任，在安理会制定和执行具有里程碑意义的关于妇女、和平与安全的第1325号决议方面发挥了关键作用。她对世界各地受冲突影响的国家进行了广泛的访问，让妇女和广泛的利益相关者参与进来，包括民间社会、青年和宗教组织。

海泽是联合国秘书长调解问题高级顾问委员会成员、新加坡国立大学李光耀公共政策学院理事会成员、新加坡管理大学和新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院的杰出研究员。