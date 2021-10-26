亚细安峰会今开幕 拜登视讯参会为美总统四年来首次

（早报讯）亚细安峰会周二（26日）开幕，缅甸危机将是本届峰会焦点。而美国总统拜登也将参加本届峰会，这是美国领导人阔别四年后首次参加亚细安峰会。

为期三天的第38届和第39届亚细安峰会和系列会议将以视讯方式召开。缅甸危机将是亚细安领导人周二会议的首要议程。

缅甸军政府发言人左敏吞周一证实，亚细安邀请军政府外交部常任秘书钱艾（Chan Aye）做为非政治代表出席亚细安峰会，目前仍不清楚缅甸军方是否批准他参加峰会。

另外，美国驻文莱大使馆告诉路透社，拜登将率领美国代表团参加亚细安-美国峰会，这是亚细安领导人本周系列会议之一。美国前任总统特朗普2017年出席在马尼拉举行的亚细安-美国峰会之后就没有再出席任何亚细安会议。

白宫说，拜登将讨论美国以亚细安为核心的区域事务的持久承诺，以及加强美国与亚细安的战略伙伴关系的新举措，致力共同努力结束冠病大流行、应对气候危机、促进经济增长，并应对一系列其他挑战和机遇。

亚细安成员国外交部长10月15日召开特别会议，确定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席亚细安峰会，理由是缅甸军方自4月与亚细安成员国就推动缅甸重返和平进程达成五点共识后，至今未取得任何进展。

亚细安轮值主席国文莱说，亚细安成员国无法就是否邀请敏昂莱出席峰会达成一致决定，最后决定邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会，引发缅甸军方强烈不满，并恫言完全不派代表参加峰会。

据报道，亚细安领导人将在峰会后发表的主席声明中继续向缅甸军方施压，希望军政府遵守亚细安五点共识，批准亚细安特使入境调停当地各方冲突及建立互信。