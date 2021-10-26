美国近630万儿童感染冠病 过去6周新增超百万起

（早报讯）美国儿科学会和儿童医院协会周一（25日）发布的最新报告显示，自冠病疫情暴发以来，美国已有近630万名儿童确诊感染冠病，过去6周累计新增儿童感染病例超过100万起。

这份报告统计了美国各地公布的儿童冠病确诊病例。数据显示，截至10月21日，美国累计报告629万5648起儿童确诊病例，约占确诊病例总数的16.5%，每10万名儿童中有8364人感染。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0岁至19岁。

报告指出，在截至10月21日的一周，美国新增儿童病例11万7702起，占新增病例总数的25.1%。尽管这一增幅与最高峰时期相比明显下降，但仍是“极高的数字”。

统计还表明，美国一些州报告的儿童冠病住院病例占所在州冠病住院病例总数的1.6%至4.3%不等，儿童冠病死亡病例占所在州冠病死亡病例总数的0.26%以下。

美国儿科学会说，目前看来，儿童冠病重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关冠病疫情对儿童长期影响的数据，包括对确诊儿童在身体健康、心理健康等方面的影响。

美国辉瑞制药公司10月7日表示，已正式向美国食品与药物管理局（FDA）申请批准5岁至11岁群体紧急使用辉瑞疫苗。美药管局顾问委员会及美疾病控制与预防中心（CDC）近日将分别召开会议，讨论辉瑞疫苗用于5岁至11岁儿童事宜。白宫10月20日发表声明说，已准备好可供全美2800万名5岁至11岁儿童使用的辉瑞疫苗剂量，一旦获批，将尽快开始接种。