电动车大厂特斯拉 跻身万亿美元市值俱乐部

（早报讯）电动车大厂特斯拉（Tesla）于美国周一（10月25日）跻身万亿美元（1.35万亿新元）市值俱乐部，伴随全球汽车业向电动车的转型，特斯拉股价涨势如虹，终于迈过这一关键里程碑。

特斯拉掌门人马斯克（Elon Musk）的净值如今超越埃克森美孚公司（Exxon Mobil)，达到2886亿美元，是世界首富。投资者预期特斯拉将比其他汽车厂商更能应对晶片短缺的影响。

据彭博社报道，从2010年6月上市以来，特斯拉只用短短11年就突破1万亿美元市值，上升速度之快仅次于面簿公司（Facebook），后者因为过去两个月遭到抛售，市值已经跌到1万亿美元以下。

在万亿美元市值俱乐部中，其他的美国上市公司只有苹果（Apple）、微软（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet Inc.和亚马逊（Amazon)，特斯拉如今超越面簿位居第五大。

特斯拉周一收盘上涨13％，创3月9日以来的最大单日涨幅。股价升至历史新高1024.86美元，基于截至10月21日特斯拉发行在外约10亿股流通股，其总市值超过1.03万亿美元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）在研报中写道，“特斯拉股价容易出现大幅波动，许多市场因素可能对其产生影响，做出预测很难”。虽然该行认为特斯拉股价可以达到1200美元，但乔纳斯认为短期内没可能问鼎该水平。