西班牙累计冠病确诊病例破500万起

（早报讯）西班牙卫生部周一（25日）发布的疫情数据显示，截至当天，西班牙累计冠病确诊病例达500万2217起，累计死亡8万7186起。西班牙全国的冠病发病率近日略有上升，但目前疫情总体趋于平稳。

新华社报道，数据显示，截至当地时间周一下午2时，西班牙72小时内新增冠病确诊病例4485起。

西班牙疫情在过去几个月中得到有效控制。西班牙卫生部发布信息显示，今年10月7日，该国14天内平均每10万居民的新增确诊病例数自2020年7月28日以来首次降至50起以下，达到低风险标准。虽然过去几天全国冠病发病率略有上升，14天内平均每10万居民新增确诊病例数从22日的44.49起提高至25日的46.38起，但目前该国疫情总体趋于平稳。

西班牙卫生部应急与预警协调中心主任西蒙周一接受采访时表示，过去几周疫情已趋于稳定。但他警告全国各地在放宽限制性措施方面“不能操之过急”。西蒙还表示，西班牙疫情缓解与该国“极高的疫苗接种率”密不可分。

据西班牙卫生部10月25日发布的数据，西班牙全国12岁以上人口中有90.2%已接种至少一剂冠病疫苗，有88.4%已完整接种疫苗。从当天起，西班牙多地开始为70岁以上、且完整接种疫苗超过6个月的人群接种冠病疫苗追加剂。