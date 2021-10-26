政变引发致命骚乱 苏丹首都被封锁

（早报讯）苏丹军方在政变中夺取政权进入第二天，该国道路被封锁，商店关闭，电话中断，回教堂的扩音器响起了大罢工的呼声。此次政变引发的骚乱至少有七人丧生。

苏丹首都喀土穆和尼罗河对岸的孪生城市乌姆杜尔曼的生活陷入停顿，道路被士兵或抗议者设置的路障所封锁。

周一的骚乱发生后，抗议者在士兵逮捕过渡总理哈姆杜克和内阁中的其他平民后走上街头抗议。卫生部的一名官员说，在抗议者和安全部队的冲突中，有七人被杀。

接管的领导人布尔汉将军解散了军民共建的主权委员会，该委员会是在两年前的民众起义中推翻了长期执政的独裁者巴希尔后为指导苏丹走向民主而成立的。布尔汉宣布进入紧急状态，称武装部队需要保护安全和安保。他承诺在2023年7月举行选举，届时将移交给一个当选的文职政府。据阿拉伯新闻频道报道，他于周二解散了管理工会的委员会。

仍然忠于哈姆杜克的苏丹信息部在其面簿页面上说，过渡宪法只赋予总理宣布紧急状态的权利，军队的行动是一种犯罪。它说，哈姆杜克仍然是合法的过渡当局。

喀土穆和乌姆杜尔曼之间的主要道路和桥梁被军队关闭，车辆无法通行。银行和提款机被关闭，广泛用于汇款的手机应用也无法访问。乌姆杜尔曼的一些面包店还在营业，但人们得排上几个小时的队，比平时更长。

西方政府谴责政变，要求释放被拘留的平民领袖，并威胁要切断援助，而苏丹需要援助来从经济危机中恢复。美国表示，它立即暂停交付7亿美元（约9.42亿新元）的紧急支持。