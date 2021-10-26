马国前首相纳吉揶揄马哈迪将白礁拱手让人

（早报讯）马来西亚前首相纳吉获高庭批准取回护照前往新加坡探望待产的女儿，被马哈迪形容为“VIP罪犯”后，纳吉也不示弱反击，直接叫马哈迪如有不满，可批评那些专业法官。

纳吉今日（10月26日）在面簿发文反驳马哈迪时，更揶揄后者说：“我不会像白礁案件那样，未审先认输，导致马来西亚丧失主权。我只是暂时取回护照前往新加坡，不是将白礁当礼物送给新加坡。”

他强调，他本身是向法庭申请暂时取回国际护照，而不是向政府提出申请，而且，有关批准是获得3名法官一致决定。 “什么是特别待遇？我是向法庭申请非向政府申请。不像希盟执政时委任总检察长后撤销林冠英的洋房案件，我没要求总检察长销案。”

他重申，本身是通过法庭程序暂时领回国际护照，非由政府允准。若有任何不满，可召开记者会去批评那些上诉庭里经验丰富的法官。

马哈迪上周发布声明说，白礁主权案在国际法庭开审前，马国与新加坡都签署声明同意接受国际法庭裁决而不会上诉，因此马国必须遵守诺言。他说：“有尊严的国家必须遵守诺言，无耻之国才食言。结论就是结论，若一个国家不守诺言，就无法再与其他国家达致任何协议，它将成为不入流的国家。”

国际法庭2008年5月以12票对四票，判决白礁归属新加坡，同时将中岩礁的主权判给马国。阿班迪2017年2月2日代表马国向国际法庭提交司法审核申请，法庭定隔年6月进行公开听证会。

希盟2018年5月上台后，马哈迪政府随即宣布，马国接受国际法庭相关判决，不再针对相关判决要求解释。马国政府也通知新加坡和国际法庭有关不再复核此案的决定。

按国际法庭条例，此案申请复核的10年期限已过，因此国际法庭2008年5月关于白礁主权归新加坡的判决将保持不变，马国未来也无法再通过国际法庭推翻这项判决。