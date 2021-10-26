韩国与菲律宾就自贸协定达成协议

（早报讯）韩国和菲律宾周二（10月26日）就两国之间的自由贸易协定（FTA）谈判达成协议，并签署联合宣言。

综合韩国媒体报道，韩国产业通商资源部通商交涉本部本部长吕翰九和菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯当天宣布，两国自贸协定谈判达成协议。

这是两国2019年6月开始相关谈判以来，时隔两年四个月达成协议，也是继新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨之后，韩国与亚细安国家构建的第五个双边自贸协定。

根据协定，韩国对菲律宾产品关税最终降为零的比例达到94.8%，菲律宾对韩撤销关税的比例为96.5%。

此前在韩国-亚细安自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下，菲律宾对韩最终零关税税目比例为89.2%，零关税进口额比例92.7%，通过此次谈判，上述比例分别提高7.3个百分点和4.9个百分点。

具体来看，韩国对菲律宾出口的汽车（关税税率5%）、汽车零部件（3至30%）等主力产品将实施零关税，韩企出口条件有望大幅改善。此外，塑料产品（5%）、文具（5%）和加工食品（5至15%）也将在15年内实现零关税。

政府认为，同菲律宾签署自贸协定将有助于扩大韩国新南方政策自贸网，并与韩菲两国都加入的RCEP形成互补。

考虑到菲律宾总人口约1.1亿，其中13至34岁人群占总数的三分之一，且消费占国内生产总值的比例也高达70%，韩货有望更畅通地流入年轻富有活力、消费潜力大的菲律宾市场。