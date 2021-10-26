拜登在亚细安峰会上谴责缅甸政变

（早报讯）美国白宫说，总统拜登周二（26日）在与亚细安领导人举行的峰会上谴责了缅甸的军事政变和“可怕的暴力”。

白宫发表声明说，拜登在线上峰会上发表讲话，“对缅甸的军事政变和可怕的暴力表示严重关切，并呼吁该国的军事政权立即结束暴力，释放那些被不公正拘留的人，并恢复缅甸的民主之路。”

亚细安成员国外交部长此前于10月15日召开特别会议，确定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席亚细安峰会。缅甸外交部发表声明说，缅甸缺席峰会并非要表示抗议或是抵制亚细安，而是因为峰会拒绝让缅甸国家元首或政府首脑参与。

拜登在白宫通过视频链接发表讲话，称亚细安“至关重要”，并表示美国“致力于亚细安的中心地位”。美国不是这个10国集团的成员，但将亚细安视为其战略的一个重要组成部分，以回击中国在亚洲各地日益强硬的外交、商业和军事存在。

拜登在成为总统后与中国国家主席习近平举行了两次电话会议，并计划在今年晚些时候举行一次线上峰会，但他没有直接提及北京。然而，他称亚细安是维持一个“每个国家都能在公平的环境中竞争和成功，所有国家，无论多大或多强，都遵守法律”的地区的“关键”。

拜登说，美国-亚细安“伙伴关系对于维护自由和开放的印太地区至关重要，几十年来这一直是我们共同安全和繁荣的基础”。“美国强烈支持亚细安关于印太地区和基于规则的国际秩序的前景”。