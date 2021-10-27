美国吊销中国电信在美经营授权 限六天内停业

（早报讯）美国政府吊销中国电信国营公司在美的经营授权，并要求其在六天内停止业务。

美国之音报道，美国联邦通信委员会（FCC）周二（10月26日）宣布吊销和终止命令，吊销中国电信美洲公司（China Telecom Americas）在美国提供国内州际和国际通信服务的授权，要求中国电信美洲公司在命令公布的六天内停止任何国内和国际通信服务。

联邦通信委员会说：“促进国家安全是委员会促进公共利益责任的一部分，今天的行动落实了保卫国家通信基础设施免受潜在安全威胁的使命。”

委员会指出，中国电信美洲公司是中国国营企业的美国分公司，是中国政府利用、影响和控制的对象，非常可能被迫执行中国政府提出的要求。

委员会说，委员会将近20年前授权中国电信美洲公司在美国提供通信服务以来，与中国有关的国家安全环境已经发生了变化，中国电信美洲公司及其母公司和中国政府有机会接触美国通信，可以让他们对美国从事间谍和其他有害活动，对美国构成了巨大的国家安全和执法危险。

委员会并指出，中国电信美洲公司的行为以及向委员会和美国政府其他机构所做的陈述缺乏坦率、可信度和可靠性，削弱了委员会和美国政府其他机构要求通信公司所具备的基本信任水平，而且中国电信美洲公司故意违背了2007年与行政部份签署保证书（Letter of Assurances）的五项条款中的两项。委员会因此决定吊销中国电信美洲公司在美国经营电信业务的授权。