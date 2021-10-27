苏丹过渡总理获释 与美国务卿通电话

（早报讯）新华社报道，苏丹过渡政府总理哈姆杜克的办公室周二（26日）晚发表声明，证实哈姆杜克与夫人已返回位于首都喀土穆的家中。

声明说，过渡政府其他很多官员目前仍被拘禁在未知地点。当地消息人士透露，哈姆杜克的住宅受到严密的“安全保护”。

另据路透社，美国国务院表示，国务卿布林肯周二晚和哈姆杜克通了电话。

布林克也再次呼吁苏丹武装部队释放所有被拘留的文职高官。

苏丹武装部队总司令布尔汉周二下午在喀土穆举行的新闻发布会上表示，将组建一个新的文职政府领导苏丹政治过渡进程，相关机构一旦成立，国家紧急状态将被取消。在谈及哈姆杜克的状况时，布尔汉说，在“危机状态”结束后，哈姆杜克将返回自己的家中。

苏丹政坛近期面临严重分歧。军方领导人要求改组政府，而部分政府官员则指责军方计划夺取政权。10月25日（周一），布尔汉宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府，并解除所有州长的职务。苏丹过渡政府总理办公室同日发表声明说，哈姆杜克在其位于喀土穆的居所“遭绑架”。

2019年4月，苏丹军方宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。同年8月，过渡军事委员会和主要反对派“自由与变革联盟”正式签署关于组建国家过渡期治理机构的“宪法宣言”等协议。根据协议，过渡期前期主权委员会将由一名军方高级官员领导，后期主权委员会主席将由一名文职官员担任，随后国家将举行选举。苏丹过渡政府以及由军方代表和平民代表组成的主权委员会同月建立。