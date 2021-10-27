两近地小行星含85％贵金属 储量超全地球

（早报讯）美国太空总署（NASA）预计在2022年发射探测器，前往太阳系中最大金属小行星“灵神星”（16 Psyche）计划于2022年启动，其所蕴含的金属总价值估计高达8000兆英镑（约1万4836兆新元），不过科学家近日发现两颗近地小行星，其金属含量超过85%，其中一颗甚至超过地球上铁、镍和钴这些金属的储量。

科学家利用美国太空总署位于夏威夷的红外线望远镜设施，发现了两颗富含金属的近地小行星（NEA）1986 DA和2016 ED，他们的分析指出，这两颗行星表面的金属含量超过85%，其中一颗所蕴藏的铁、镍和钴甚至超过地球上的储量，而且距离比“灵神星”更近，是太空采矿的更佳选择。

“灵神星”是最大金属小行星，距地球约3.7亿公里，位于火星和木星之间的小行星带，其天体宽约226公里，可能是完全纯粹由铁和镍组成，被认为是一颗在形成过程中失败的行星剩余核心，美国太空总署预计在2022年发射探测器前往探测，探测器将于2026年抵达目的地，但不会登陆，而是绕其轨道运行并记录相关情况。

而近地小行星1986 DA和2016 ED离地球更近，分析表明，这两个近地天体的表面都含有85%的金属，如铁和镍以及15%的矽酸盐物质，进一步的分析显示，1986 DA上铁、镍和钴等金属的储量可能超过这些金属在地球上的储量，作者指出：“我们在离地球如此近的地方发现了这些‘迷你灵神’，这是值得的。”