巴育：迎外国客 促亚细安重开振兴区域经济

（早报讯）泰国首相巴育周二（10月26日）通过视讯出席亚细安峰会时表示，亚细安应该开始重新开放并允许安全旅行，以振兴受冠病疫情影响的该区域的经济。他以泰国为例称，泰国已在普吉岛沙盒计划下开放了试点地区，欢迎外国游客，并将逐步在其他府份开放更多地区进行国际旅游。

他在会议上提出了亚细安应该进一步优先考虑的三个问题。首先，亚细安需要确保有效实施其应对冠病疫情的举措，同时进一步加强应对新发疾病的准备，并从长远来看加强公共卫生安全。其次，亚细安应开始重新开放并允许安全旅行以重振经济，利用《亚细安旅行走廊安排框架》和疫苗互认及疫苗认证，为出国公干和旅游活动创造有利条件。

第三，需要改变日常生活方式，实现“万物平衡”，使亚细安的复苏和发展更加可持续，符合泰国为“下一个常态”时代复苏而采用的BCG经济模式（生物经济、循环经济和绿色经济）。

泰国政府将从11月1日起打开国门迎接国际游客，包括首都曼谷、清迈、普吉岛在内的17个旅游目的地将率先对国际游客开放。酒店、街头餐车和嘟嘟车也准备好在因疫情对外封锁了18个月后，重新迎接那些完成疫苗接种的游客返回曼谷。

但泰国目前仍每日通报约1万起新增病例，疫苗接种率落后了约40%。