土耳其总统将会见拜登 讨论美方如何偿还14亿美元

（早报讯）土耳其总统埃尔多安称，他将在全球气候峰会期间会见美国总统拜登，讨论的重点是美国如何偿还土耳其为采购F-35战斗机而支付的14亿美元（约19亿新元）。

彭博社周三（10月27日）报道，埃尔多安26日晚间说：“最重要的课题将是我们的F-35问题。”

据报道，由于土耳其购买俄罗斯的S-400防空系统，因此美国已正式通知土耳其，不会向该国出售最新的F-35战斗机。

美方担心，一旦土耳其采购的F-35战机暴露在俄制S-400防空系统的雷达之前，就很有可能让俄罗斯获得这款花费数千亿美元研发的隐身战机的绝密信息。

被美国踢出了F-35项目后，埃尔多安近日接连喊话美国，不管是用什么方式，这件事必须解决：要么还钱，要么给战机。

但分析人士认为，返回F-35计划恐怕是土耳其的一厢情愿，因为美国坚持认为，在S-400和F-35战机之间，土耳其只能“二选一”。

据路透社报道，上百架F-35战机订单落空后，土耳其在美国建议下，转而求购40架F-16战机以及约80套现代化设备。

据塔斯社日前报道，土耳其国防工业负责人伊斯梅尔德米尔称，若美国继禁售F-35之后冻结F-16交易，土耳其将别无选择，考虑采购俄罗斯苏-35和苏-57战斗机。

10月31日至11月12日，《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）将于英国格拉斯哥举行。11月1日至2日召开首脑级会议。