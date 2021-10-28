拜登参加欧洲会议在即 美国民主党就气候协议分歧严重

（早报讯）美国民主党人就气候变化措施支出达成协议的机会越来越小，总统拜登预计将在没有达成协议的情况下，前往欧洲参加二十国集团（G20）会议和联合国气候变化大会。

拜登预计将于周四（28日）上午离开美国，前往罗马参加二十国集团领导人会议，然后前往苏格兰格拉斯哥参加第26届联合国气候变化大会（COP26）。格拉斯哥会议预计将成为拜登展示美国应对气候变化的努力并要求其他国家采取类似措施的一个窗口。

但他旨在遏制气候变化和扩大社会安全网的1.5万亿美元（约2.02万亿新元）至2万亿美元的支出计划在周三仍陷于党内争论，与1万亿美元相关的基础设施法案也是如此，该法案还包括与气候相关的措施。

一位关键的民主党人表示，在拜登离开之前，已经没有时间来敲定任何事情。众议院民主会议主席哈杰弗里斯在与议长佩洛西会面后告诉媒体：“我认为在未来24至36小时内有可能达成框架协议。”

其他人同意似乎不太可能在周三达成协议，并表示基本问题，如如何支付，仍然存在。与民主党人一起参加党团会议的独立人士、参议员桑德斯说，他不认为周三会达成协议，并表示就收入方案方面不太清楚。“每一个合理的收入方案似乎都被破坏了。”

白宫发言人珍普萨基告诉媒体：“他（拜登）当然希望在这次访问中能达成协议。”然而，她补充说，世界各国领导人“看的是总统在基础设施和气候方面的承诺，而不是国会正在通过的内容。”“他们看到我们即将达成协议。”

拜登需要签署任何通过的法案，使之成为法律。普萨基说，拜登不会大幅推迟他的行程以进一步倡导该法案。“早上有一些灵活性，但我不会表明他会推迟行程。”