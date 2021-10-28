新西兰下个月将酒店隔离时间减半至七天

（早报讯）新西兰将开始缩减一些冠病防疫措施，放宽对来自海外的完成接种疫苗者的边境限制。

新西兰冠病应对部长希普金斯周四（28日）在惠灵顿举行的新闻发布会上说，从11月14日起，旅客在政府管理的酒店隔离设施中度过的时间将减半，从14天减至七天。他说，家居隔离将在2022年第一季度推出。

自2020年4月推出以来，“管理隔离和检疫系统”（Managed Isolation and Quarantine System，简称MIQ）一直是新西兰将病毒挡在国门之外的关键支柱。但德尔塔变种毒株今年8月出现，以及政府不再消除社区传播的做法，破坏了这方法。

希普金斯说：“当MIQ被引入时，我们没有疫苗，所以每个到达的人都构成了高度的风险。随着大多数人现在完成接种了疫苗返回，国际入境者的风险状况已经改变，所以现在是时候开始改变我们的MIQ设置了。”

新西兰社区中出现越来越多的病例，迫使政府允许受感染的人在家里隔离，但完成接种疫苗的旅客如果检测结果为阴性，仍需进行隔离。在新系统下，旅客将接受三次检测，在隔离的第七天可离开酒店。他们之后必须在家自我隔离大约三天。

希普金斯说，这变动将每月腾出1500多个MIQ房间，其中一些将提供给那些希望从海外回来的人。

新西兰卫生部周四通报，该国当天新增89起冠病社区病例，其中两起来自克赖斯特彻奇（又称基督城，Christchurch），这是该市近一年来的首次。希普金斯说，正在密切监测该市的情况，但目前仍将保持在二级警报水平。