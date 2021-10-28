日本磁悬浮新干线施工隧道坍塌致一死一伤

（早报讯）日本磁悬浮中央新干线岐阜县境内一处隧道施工现场周三（27日）晚发生坍塌事故，导致一人死亡、一人重伤。

据共同社28日报道，事发于27日晚上7时20分左右，日本119接到电话称位于岐阜县中津川市濑户的磁悬浮中央新干线濑户隧道施工现场发生了坍塌。据该县警方和东海铁路公司（JR东海）介绍，在爆破作业后进入紧急出口隧道内检查的五人中，有两名作业人员被卷入其中，福井县美滨町河原市的小板孝幸（44岁）死亡，爱知县长久手市的男性（52岁）左脚骨折受重伤。

JR东海表示，磁悬浮中央新干线施工中过去也发生过坍塌，但有人员死亡是首次。发生坍塌的是距离紧急出口隧道地面入口斜下方约70米的掘进地点。警方将调查事故详情。

JR东海的施工概要显示，步骤是在墙壁上打孔并装填火药进行爆破，运出沙土后用钢铁制拱门加固，再浇筑混凝土。

据国土交通省透露，JR东海27日晚间报告称，在挖掘隧道时发生了表层沙土等崩塌。公司称“对遇难者表示哀悼，对伤者表示慰问。将调查原因，努力防止再次发生”。

据报道，濑户隧道全长约4.4公里，施工期预定2018年8月至2026年6月，2019年才动工，今年6月开始进行挖掘斜坑的工程，目前挖掘约一成。