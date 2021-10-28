波兰拒裁撤法官审查机制 被欧盟每天罚款100万欧元

（早报讯）欧洲法院周三（27日）裁定，由于波兰没有停止实施其国内法律中针对法官的纪律审查机构的有关条款，欧洲法院命令波兰每天须向欧盟委员会支付100万欧元（约156万新元）罚款。

综合外媒报道，由于波兰当局未遵守欧洲法院7月的裁定，立即暂停纪律法庭活动，欧盟委员会上月已要求对华沙祭出罚款。罚款将从该命令被告知波兰之日起执行，直到波兰执行欧洲法院7月所作裁决之日为止。

报道指出，最新的罚款举措恐加深双方因司法独立和欧盟法律优先问题，所引起的严重僵局。部分人士担忧，这会使波兰的欧盟成员国资格受到质疑。

一段时间以来，波兰不仅实施了同欧盟理念背道而驰的司法与媒体改革，最近，波兰最高法院还宣布了一项裁决，认定波兰法律高于欧盟法律。据俄罗斯卫星网消息，该项裁决导致民众聚集在该院旁举行抗议活动。反对党派和反对派运动人员在华沙最高法院大楼旁聚集，要求该法院法官辞职，追究其纪律责任和刑事责任。

欧洲议会最大党团“欧洲人民党”发表声明认为，波兰政府削弱了欧盟威信，会导致波兰脱离欧盟。

针对波兰与欧盟的争端，波兰总理莫拉维茨基上周于布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会中表示，波兰“准备好进行对话”，但不会“在勒索施压下采取行动”。

数名欧盟成员国领导人在峰会中指出，在问题尚未解决的情况下，布鲁塞尔不应拨放波兰急需的360亿欧元新冠疫情纾困金。