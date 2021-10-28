非洲联盟宣布暂停苏丹成员资格

（早报讯）非洲联盟（非盟）周三（27日）宣布暂停苏丹的成员资格。

非盟在声明中还称，“非盟和平与安全理事会决定令苏丹立即暂停参与非盟的任何活动，直到民事过渡政府实际恢复为止。”

非盟和平与安全理事会还呼吁非盟主席向苏丹派遣特使，通过调停帮助该国恢复宪法秩序。

苏丹局势25日突变，过渡政府总理哈姆杜克被“软禁”，政府部长被军方抓捕，国家进入紧急状态。军方领导人布尔汉随后解散了主权委员会和过渡政府，幷解除所有州长的职务。27日，哈姆杜克与家人返回家中。

俄卫星网28日消息称，美国务院发言人普莱斯称，美国国务卿布林肯与苏丹外长进行了电话交谈幷再次谴责军方夺权，呼吁立即释放被拘留的文职领导人。此前布林肯与苏丹总理哈姆杜克进行了交谈，后者最初被军方拘留，后被释放。

近期，苏丹军方领导人要求改组政府，文职官员则指责军方计划夺取政权。双方的支持者近日分别在喀土穆举行示威集会。

非盟是一个包涵了55个非洲会员国的联盟，是属于集政治、经济和军事于一体的全非洲性的政治实体。此联盟的主要目的是帮助发展及稳固非洲的民主、人权、以及能永续发展的经济，除此之外亦希望减少非洲内部的武装战乱及创造一个有效的共同市场，最终目标是建立“阿非利加合众国”。

前身是1963年在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴成立的“非洲统一组织”。2002年7月在南非改组。