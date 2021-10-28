马国移民局：14类外国人下月起入境无须申请准证

（早报讯）马来西亚移民局宣布，从11月1日起，持有效长期通行证的外籍人士，不必申请“出入境准证”（MyTravelPass，MTP），可直接入境马国。

移民局总监凯鲁再米今日（10月28日）发文告说，这是10月22日举行的冠病疫情管理特别委员会会议所做出的决定，允许持有有效的马国长期通行证的外籍人士无须得到该局的MTP批准，即可入境马国。

14类无须通过MTP申请，并持有长期通行证的人士包括外交官（豁免令）/家属/外籍帮佣、就业通行证I、II、III类/家属/外籍帮佣、居民人才通行证（RP-T）/家属/外籍帮佣、专业访问准证-专家、专业访问准证、永久居民（PR）/配偶/孩子、持有长期通行证的马国公民配偶/孩子、年长者通行证、马国公民遗孀、学生准证/家属/陪同者、第二家园准证（MM2H）/家属/外籍帮佣、居住准证、外劳临时工作准证（PLKS）、外籍家庭帮佣（PRA）。

不过文告指出，有4类人士仍须通过MTP系统申请，并获得当局批准后才能入境马国，即社交访问、持有长期通行证但已过期、刚批准的就业通行证（I、II、III类）/居民人才通行证（RP-T）/家属/外籍帮佣，以及专业访问准证-专家、短期商务旅客。

文告说，抵达马国的入境程序仍遵照现有的规定以及卫生部制定的健康检测和隔离程序。